Existem atitudes que podem ser o ponto chave para conquistar o crush e mudar de vez o seu status de relacionamento.

Afinal, tem coisa que os homens gostam e esperam das mulheres na hora do flerte ou durante aquele momento de estar só “ficando”.

6 atitudes certeiras para conquistar o crush que poucas pessoas conhecem:

1. Cativá-lo ao longo do dia

Começando nossa lista, agradar o seu alvo ao longo do dia pode ser um excelente artifício para conquistá-lo de uma vez por todas.

Será através do seu carinho, cuidado e preocupação que ele verá que vale a pena ter algo com você.

2. Estar presente em sua rotina

Tentar se consertar com a rotina do cara também pode te ajudar nesse trabalho.

Afinal, você vai conseguir ter mais assunto com ele, além de tentar conciliar suas atividades com as dele.

3. Fazer coisas especiais

Um jantarzinho, um convite ao cinema ou um presentinho também pode te ajudar muito a conquistar o crush.

Existe uma boa e velha frase que diz que o amor mora na ação e não apenas nas palavras, por isso, faça seu sentimento valer na prática!

4. Ter momentos as sós

Acredite se quiser, mas momentos a sós, como encontros, são cruciais para conquistar o crush.

Isso porque, em festas ou com amigos, você não consegue se aproximar mais dele e se tornar mais íntima.

5. Estar por dentro dos seus gostos

Procure saber as músicas que ele gosta, comidas favoritas, filmes e livros. Assim, você terá um arsenal de assunto para falar com ele e também será uma forma dele ver que vocês dão match.

6. Mandar lanchinhos

Por fim, mandar uns lanchinhos para ele pode também te ajudar, afinal, quem não gosta de ser conquistado pela barriga, não é mesmo?

Por isso, invista sanduíches, cookies, sorvetes e assim por diante.

