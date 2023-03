Embora muita gente acredite que jogar na loteria seja a solução para resolver os problemas financeiros, alguns erros na hora de apostar são bastante comuns e podem acabar prejudicando as suas chances de se tornar um novo milionário.

Por isso, antes de jogar, é necessário se atentar em algumas dicas para não errar.

6 erros que quem costuma jogar na loteria não deve nunca cometer

1. Jogar com frequência

Apesar de ser ser um jogo divertido, é importante dosar a frequência das apostas para não viciar e, assim, perder mais dinheiro do que se pode gasta.

2. Escolher número com base em superstições

Muitas pessoas escolhem números da loteria com base em datas importantes, como aniversários, ou com base em superstição. Esse método pode até parecer divertido, mas pode impactar no resultado final de forma negativa. Então, cuidado!

3. Não pesquisar os resultados anteriores

Após o jogo, é importante verificar quais foram os números vencedores para que a sua chance de vitória no próximo sorteio aumente.

4. Não estabelecer um orçamento para jogo

Para evitar gastar acima do recomendável, é importante que os jogadores estabeleçam um orçamento para seus jogos no intuito de não exceder uma certa quantia. Isso conseguirá evitar alguns problemas financeiros no futuro.

5. Jogar sozinho

Jogar na loteria com amigos, familiares ou colegas de trabalho pode ser uma boa ideia. Ao formar um grupo, os jogadores podem aumentar suas chances de ganhar o grande prêmio e, de quebra, poderão compartilhar os custos das apostas. Então, fica a dica!

6. Jogar fora o bilhete da aposta anterior

Muita vezes, os jogadores esquecem de verificar seus bilhetes das partidas anteriores ou simplesmente jogam fora sem verificar. Além de impactar no resultado do próximo sorteio, isso pode resultar na perda de um prêmio valioso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!