IFG está com concursos abertos para cargos de professores em três cidades de Goiás

Ao longo do mês de março, professores podem se inscrever para participar dos concursos do Instituto Federal de Goiás (IFG).

Ao todo, foram abertos três editais com vagas disponíveis para as cidades de Formosa, Águas Lindas de Goiás e Inhumas.

No dia 14 de março, encerram as inscrições do processo seletivo, com apenas uma vaga, para a função de docente substituto na área de português e espanhol – cujos interessados devem ter formação com licenciatura nas línguas.

O candidato selecionado atuará na cidade de Águas Lindas de Goiás e receberá um salário que pode variar de R$3.130,85 até R$ 5.831,21, a depender do nível de escolaridade do profissional.

Outro certame que estará encerrando as inscrições neste mês, no dia 17, é o de professor substituto de informática para a cidade de Inhumas.

Neste processo seletivo, há apenas uma oportunidade disponível para início imediato. Podem participar os profissionais com graduação em informática; ciência da computação; engenharia da computação; engenharia de software; ou sistemas de informação; ou análise e desenvolvimento de sistemas; processamento de dados; ou áreas afins.

O candidato aprovado terá uma carga horária de 20 horas semanais e poderá receber uma remuneração que varia de R$2.236,32 até R$3.522,21, a depender do nível de escolaridade do trabalhador.

O terceiro certame, também com uma vaga, será encerrado no dia 22 de março e é destinado ao cargo de professor substituto na área de saneamento ambiental, em Formosa.

A oportunidade abrange os profissionais com habilitação em engenharia ambiental e/ou sanitária e os salários variam de R$3.130,85 até R$5.831,21.

Vale lembrar que as inscrições para os três concursos podem ser feitas de forma online, por meio do site oficial do Instituto Federal de Goiás. A taxa é no valor de R$ 40, cada.

Mais informações sobre as oportunidades estão disponíveis aqui.