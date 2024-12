Médico de Goiânia chama atenção ao fazer festa de 50 anos com a ‘nata’ do sertanejo brasileiro

Dentre as atrações musicais, marcaram presença Hugo e Guilherme, Naiara Azevedo e Jorge da dupla com Mateus

Thiago Alonso - 12 de dezembro de 2024

Sertanejos fizeram parte da programação musical do evento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Já imaginou comemorar o próprio aniversário com alguns dos maiores nomes da música sertaneja? Este sonho, que para alguns pode parecer impossível, foi realizado pelo médico Alessandro Alarcão.

A festa, regada a muito luxo, ocorreu na noite desta terça-feira (10), no espaço de eventos Casa Lis, em Goiânia, e reuniu mais de 500 convidados, entre eles personalidades da mídia e grandes nomes, incluindo o governador Ronaldo Caiado (UB), acompanhado da esposa Gracinha Caiado.

Dentre as atrações da celebração, marcaram presença Hugo e Guilherme, Naiara Azevedo, Jorge (da dupla com Mateus), Mariano (da dupla com Munhoz) e George Henrique (da dupla com Rodrigo).

A parte musical da programação não se limitou ao sertanejo, recebendo também a participação do cantor de rock Paulo Ricardo.

O dermatologista aproveitou a data para comemorar o aniversário de 50 anos, oferecendo aos convidados uma festa de alto nível, com uma decoração de cair o queixo.

Apesar da sofisticação, o evento também contou com ações beneficentes, nas quais, em vez de presentes, os convidados foram incentivados a fazer doações para instituições filantrópicas.