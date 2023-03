Clínica Popular da Saúde inicia campanha de conscientização contra o câncer do colo de útero

Mensalmente, a Clínica Popular da Saúde se preocupa em realizar campanhas que conscientizem a população acerca de doenças que podem e devem ser prevenidas e tratadas precocemente.

Isso porque, independente da enfermidade, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a taxa de sucesso dos tratamentos ofertados.

E nesta semana, a unidade está iniciando as atividades do Março Lilás, que chama atenção para os meios de evitar o câncer de colo de útero, que é o terceiro mais comum entre as mulheres brasileiras.

Uma das maneiras de prevenir a doença é justamente o exame preventivo, que é simples e deve ser feito periodicamente em consultório por mulheres que já tenha iniciado a vida sexual.

A Clínica Popular da Saúde trabalha com uma equipe completa na área de ginecologia que é extremamente capacitada para a realização dos exames e para ofertar às pacientes os melhores tratamentos disponíveis e possíveis.

Lembrando que a unidade também possui uma estrutura completa, que oferece mais conforto e privacidade para todos que buscam a ajuda médica.

No local, as pacientes também recebem todas as orientações sobre o que mais podem fazer para evitar o câncer do colo do útero, como a vacinação.

E para agendar consultas e exames, as interessadas só precisam entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.