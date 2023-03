Entenda o barulho misterioso que chama atenção de populares em frente ao Brasil Park Shopping

Ao passarem pela faixa de pedestres em frente ao Brasil Park Shopping, em Anápolis, muitos estão ficando confusos com um misterioso barulho.

A situação é compreensível, já que existem radares eletrônicos no local, portanto seria possível associar o som à emissão de multas ou à alguma falha nos equipamentos.

Entretanto, ao contrário das teorias, o sinal sonoro é emitido por uma botoeira, que possui a função de auxiliar deficientes visuais na travessia de vias que possuam semáforo.

A nova tecnologia faz parte de uma atualização implantada pela Prefeitura em diversos pontos da cidade, trazendo maior acessibilidade para os pontos que contam com um fluxo maior de pessoas.

Ao Portal 6, o diretor da Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT), Igor Lino Siqueira, explicou como funciona o equipamento:

“A botoeira funciona de forma simples, basicamente, ela emite um som frequente para que o usuário consiga localizá-la. Assim que o botão presente na tecnologia é pressionado, por cerca de 03 segundos, o barulho muda para avisar que a via está livre para travessia.”

Ele também contou que, após a liberação, o som vai aumentando gradativamente de acordo com a proximidade do fim do sinal vermelho.

Igor Lino ressaltou ainda que a expectativa é de que a tecnologia de acessibilidade seja implantada em outros pontos da cidade, levando em consideração principalmente o fluxo de pedestres.

“Botoeiras em funcionamento já são encontradas também no entorno do Terminal Rodoviário e em frente à Prefeitura, e gradativamente serão instaladas outras em diversos pontos da cidade”, pontuou.