Síndico aciona a PM após jovem gritar por socorro em condomínio de Anápolis

Vítima foi agredida e trancada no apartamento. Autoridades a encontraram com lesões no corpo e na companhia do filhinho de 6 anos

Natália Sezil - 11 de dezembro de 2024

Fachada da DEAM, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Uma jovem, de 28 anos, foi resgatada de um cárcere privado na noite desta quarta-feira (11), em um condomínio no bairro Cidade Universitária, Região Norte de Anápolis.

O caso teria sido denunciado pelo síndico do prédio em que a vítima morava, que começou a suspeitar quando ouviu gritos de socorro vindos do 15º andar.

Ele se dirigiu ao local e bateu na porta do apartamento, mas o marido da mulher não respondeu ao chamado. O profissional decidiu, então, acionar a Polícia Militar (PM).

Com a chegada dos policiais, o síndico e o porteiro do prédio residencial voltaram ao apartamento, onde teriam ouvido uma discussão entre o casal. Ao abrirem a porta, encontraram a vítima com lesões nos ombros e braços, na companhia do filho de aproximadamente 6 anos.

De acordo com testemunhas, o marido teria socado e trancado a mulher no apartamento, impedindo sua saída. Ao saber que seria levado à delegacia, ele teria, ainda, se exaltado, sendo necessário o uso de algemas para o deslocamento.

A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), e o caso, agora, deve ser apurado pela Polícia Civil (PC).