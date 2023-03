Governo de Goiás realiza sorteio de R$ 200 mil e divulga a lista dos ganhadores; veja os nomes

O Governo de Goiás divulgou nesta quinta-feira (02) a relação de premiados do segundo sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana (NFG).

Para concorrer, o consumidor deve se cadastrar no programa e pedir o CPF na nota fiscal em todas as compras.

A cada R$ 100 é gerado um bilhete. O ganhador tem até 90 dias para solicitar o resgate, que deve ser feito no site da NFG.

Além dos prêmios em dinheiro, o sorteado recebe um desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que varia de 5% a 10%.

A ganhadora da premiação de R$ 50 mil foi Fátima Porto de Carvalho Souza, de Aparecida de Goiânia. Já o valor de R$10 mil foi para três felizardos no interior de Goiás.

São eles: Fernanda Cristina Teixeira Pinto (Valparaíso de Goiás), Ana Paula de Oliveira Garcia (Jataí) e Romário de Jesus (Guapó).

A lista com o nome dos demais ganhadores pode ser acessado no site da Secretaria da Economia. Quatro pessoas foram contempladas com a quantia de R$ 5 mil; outras 50 ganharam R$ 1 mil; e 100 premiados receberam R$ 500 no sorteio.

O próximo sorteio da NFG, referente a março, será realizado na última quinta-feira do mês. Além do sorteio tradicional, realizado todos os meses, haverá a premiação do Time Goiano do Coração.

No valor de R$ 1 milhão, o sorteamento acontece quatro vezes no ano, trimestralmente. O torcedor contribui com o Time do Coração – que deve ser da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol – ao indicá-lo no site da NFG.