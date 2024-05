Empresário de Anápolis foi espancado após ataque de ciúmes em restaurante caro

Vítima teve supercílio cortado e nariz quebrado pela agressora

Thiago Alonso - 02 de maio de 2024

A Polícia Militar (PM) encontrou vestígios de sangue no elevador do edifício. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 39 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter espancado o namorado, um empresário do ramo farmacêutico em Anápolis, de 42 anos.

A situação ocorreu nesta quarta-feira (1º), mas só veio à tona nesta quinta (02).

O casal, que mora em Anápolis, estava em um restaurante de alto padrão no Setor Marista, em Goiânia, quando teria iniciado uma discussão por conta de ciúmes.

Assim, ainda no estacionamento, a namorada, enfurecida, teria deferido murros e tapas na cabeça do homem, deixando ele ferido e com cortes no supercílio.

Já dentro do carro, a caminho de Anápolis, a mulher ainda teria dado um soco no rosto dele, quebrando o nariz do empresário.

Mesmo assim, ambos seguiram até a residência da vítima, um apartamento no Condomínio Forma Opus Jundiaí, na região Central da cidade. Lá, as agressões continuaram.

Dessa maneira, o homem foi em direção ao elevador, para ir embora, mas a mulher se dirigiu ao elevador junto, dando continuidade à violência.

Logo, o empresário teria saído correndo do edifício e procurado ajuda próximo a uma academia da região.

Nesse meio tempo, a namorada ainda teria voltado para o apartamento da vítima, onde teria quebrado diversos itens de valor, como mobílias, óculos, relógios e perfumes caros.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, constatando que o homem estava com escoriações pelo rosto, pescoço e tórax. No entanto, ao subir para o apartamento em busca da suspeita, ela já tinha fugido do local.

O empresário registrou o caso em uma delegacia de Anápolis e, agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.