Um jovem, de 18 anos, morreu na noite da terça-feira (1º) após sofrer um grave acidente de moto em uma avenida do município de Bom Jesus de Goiás.

O Portal 6 apurou que no momento do ocorrido, o rapaz estaria trafegando em alta velocidade pela via, quando acabou perdendo o controle da direção do veículo.

O motociclista então teria batido o pneu da frente contra o meio-fio e, com a moto desgovernada, se desequilibrou e caiu.

Ao ver o acidente, uma testemunha rapidamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), no entanto, os socorristas puderam apenas constatar o óbito.

A Polícia Técnico Científica também esteve no local e realizou a perícia, encaminhando em seguida o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).