Passageiro que não come carne pede comida adequada no avião e cardápio gera polêmica

A comida de avião costuma dividir opiniões. Enquanto para algumas pessoas é a parte mais esperada de um voo, para outros essas refeições não possuem uma boa fama. Entre altos e baixos, um passageiro, adepto do veganismo, da Japan Airlines teve uma experiência inusitada durante um voo que durou mais de sete horas.

Em entrevista ao site Insider, o passageiro Kris Chari contou que recebeu apenas uma banana enquanto viajava de Jacarta, na Indonésia, para Tóquio, no Japão, na classe executiva.

Segundo a companhia aérea, comumente são servidos em voos longos duas refeições: um lanche com bebida logo após a decolagem e um almoço. Sendo que para os veganos as opções de alimentos, divulgadas no site, são salada de berinjela com atum e queijo, acompanhada de uma baguete, sorvete e arroz.

No entanto, não foi isso que Chari encontrou em seu voo. No dia em especial, o passageiro foi surpreendido ao ser servido durante o lanche. “Me serviram uma única banana. É um pouco insultante receber isso enquanto os outros comem melhor”, lamentou. Enquanto para o almoço, o passageiro recebeu apenas um macarrão.

A Japan Airlines se desculpou pelo ocorrido e confirmou que naquele dia a opção vegana do voo era realmente uma banana. “Continuaremos a responder às diversas necessidades dos consumidores que demandam por refeições especiais, incluindo o valioso feedback deste cliente”, informou.