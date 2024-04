Simpatia simples com 1 ingrediente para atrair prosperidade para sua casa

Para os mais adeptos das crendices, é comum realizar rezas e rituais caseiros para quebrar algumas correntes e aumentar a proteção

Gabriella Licia - 19 de abril de 2024

Dicas de simpatia podem ser poderosas. (Foto: Ilustração/ The Vibrant Machine/Pexels)

Você se considera uma pessoa de muita fé? Se sim, saiba que existe uma simpatia simples para atrair prosperidade para o seu lar e abrir caminhos para a felicidade e sucesso financeiro.

Para os mais adeptos das crendices, é comum realizar rezas e rituais caseiros para quebrar algumas correntes e aumentar a proteção. A boa notícia é que com apenas um ingrediente é possível elevar sua energia e receber muitas bênçãos.

Há quem duvide do poder de uma oração. No entanto, não custa nada tentar, certo? O único alerta que é fundamental prestar atenção é que, caso realize sem fé, o processo não tem valor algum.

E aí? Ficou curioso para entender como funciona a simpatia simples, que levará apenas um ingrediente e será capaz de melhorar sua vida financeira? Então acompanhe o passo a passo a seguir e não erre mais. Veja só!

Simpatia simples com 1 ingrediente para atrair prosperidade para sua casa:

O primeiro passo para realizar o ritual caseiro é tomar um banho quente, respirar fundo e acalmar o coração. Quando a cabeça e coração estão carregados de emoções, é difícil se concentrar e racionalizar as questões.

Quando estiver calmo, pegue uma folha de louro e uma vela branca. Caso não tenha a vela, não tem problema. Pode ser um isqueiro. Entretanto, a força da vela branco é incrível neste processo.

Agora, basta queimar a folha de louro no fogo e mentalizar a seguinte oração:

“Eu decreto que enquanto esta folha de louro queima, a prosperidade se manifesta em minha vida. Que as chamas tragam abundância, oportunidades e sucesso. Estou aberto(a) e receptivo(a) à riqueza que flui em meu caminho. Afaste de mim todo mal, toda inveja e todos que me atrasem. Assim é.”

Depois disso, deixe a vela derreter toda a cera. Não apague a chama antes de todo o pavio queimar. Interromper a chama de uma vela pode quebrar a sua corrente de oração.

Descarte as cinzas e o resto do pavio no lixo depois. Essa simpatia simples poderá renovar suas energias, quebrar correntes de estagnação, retirar mau olhado e oferecer uma guinada na vida financeira.

A prosperidade só alcança pessoas determinadas e, evidentemente, estabilizadas energeticamente.

Outra dica

É importante não contar a ninguém sobre o ritual. Isso porque pode haver pessoas torcendo pelo seu fracasso bem pertinho de você. Logo, as más energias podem sobrecarregar e atrapalhar sua oração.

Perceba que, aos poucos, muitas amizades poderão ser afastadas. Entenda tudo como um livramento e deixe ir!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!