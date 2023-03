Últimas vagas para se inscrever no Mestrado e Doutorado da UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está com as inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado 2023/1. A Pós-graduação Stricto Sensu da instituição já é reconhecida pelo mercado, com pesquisas que contribuem para a geração de conhecimento e com alta relevância social.

Os interessados devem acessar o site da instituição (https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/Login/101) para efetuar a inscrição gratuitamente. Mas atenção: são pouquíssimas vagas disponíveis. Para concorrer, basta preencher o formulário online e confirmar a participação na seleção.

São três programas de Mestrado com vagas disponíveis: Movimento Humano e Reabilitação; Odontologia e Ciências Farmacêuticas, este último com perfil profissional – os demais são voltados para a área acadêmica.

Já no Doutorado, os interessados têm a opção de cursar Movimento Humano e Reabilitação.

Ao todo, a seleção contará com avaliação de conhecimentos específicos e uma entrevista. É importante lembrar que só poderão integrar as turmas de Mestrado e Doutorado aqueles que já tiveram concluído a graduação e Mestrado, respectivamente.

Link para inscrições:

https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/Login/101