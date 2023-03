Uma família composta por cinco pessoas, sendo um homem, de 30 anos, três mulheres, de 18, 19 e 26 anos e uma criança, de 04 anos, morreram em um acidente na BR-452, Km 170, em Itumbiara. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (02).

Segundo informações Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família tinha saído de uma formatura de uma das vítimas em Itumbiara e estavam deslocando para o município de Bom Jesus de Goiás.

Em um dado momento, durante o trajeto, o veículo acabou invadindo a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. Os motivos do acidente ainda não foram revelados.

Com o impacto, as vítimas acabaram não resistindo aos ferimentos e faleceram no local. Eles ainda não foram identificados.