HageCard chega para abolir o tradicional cartão de visitas e oferecer inovações jamais vistas

Existe um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Por isso, no momento de fechar um negócio, apresentar um produto ou simplesmente iniciar uma conversa é fundamental demonstrar modernidade e segurança.

E é claro, essa modernidade e a tecnologia andam juntos, por isso ter um cartão de visita diferente de tudo o que já foi visto é o melhor jeito de mostrar força, autoestima e poder.

Foi pensando nisso que um grupo de empresários goianos criou o HageCard, um cartão de visitas sustentável que substitui aqueles tradicionais de papel, mas que entrega uma verdadeira revolução.

Com o HageCard é possível reunir todas as principais informações de uma pessoa em um só lugar, como telefone, e-mail e todas as principais redes sociais.

É também a forma perfeita de repassar informações pessoais em reuniões de trabalho com tranquilidade e sem os temidos erros de português.

Além da praticidade, o cartão ainda possibilita o compartilhamento de contatos, informações de produtos, catálogos em PDF e até mesmo link para pagamentos.

Ele é ideal não só para empresas que queiram se aproximar dos funcionários, mas também para pessoas físicas que gostam de inovação e empreendedores que querem surpreender os clientes.

“O HageCard é elegante, sustentável e permite que a pessoa tenha todas as informações digitalizadas. É super moderno, tecnológico e em breve ainda lançaremos novas ferramentas”, explicou Carlos Monteiro, responsável pelo produto.

“Ele é indispensável principalmente para profissionais que trabalham com atendimentos e vendas. Além de tudo, ainda é econômico, uma vez que não será mais necessário investir em cartões de visitas tradicionais. As informações serão repassadas diretamente para o celular da outra pessoa”, acrescentou.

Como usar?

O funcionamento é simples, basta aproximar o cartão do celular ou fazer a leitura de um QR Code com a câmera do aparelho e com um simples carregamento já é possível ter acesso às informações. Não é necessário nenhum aplicativo.

O HageCard tem ainda um design elegante e está disponível em cores clássicas como preto e branco, ou em tons mais impactantes como roxo, verde e vermelho.

As informações contidas no cartão também podem ser alteradas em qualquer momento, mantendo o cartão sempre atualizado sem novos custos.

Os interessados em adquirir ou conhecer mais detalhes sobre o HageCard podem acessar o site hagecard.com.br ou o Instagram @hagecard.oficial.