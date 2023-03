A intuição é um sexto sentido que pode auxiliar muito na hora de evitar situações ruins e há alguns signos que não devem ignorar isso em hipótese alguma, por serem muito sensitivos.

Essas casas astrológicas desenvolveram um faro excepcional em diversos campos, simplesmente por serem muito intuitivos e ligados ao emocional. Porém, às vezes preferem se sabotar.

Eles sentem que algo pode dar muito errado e, muitas vezes, preferem pagar para ver, se submetendo a cenários caóticos, por puta teimosia. A dica do horóscopo é que ouçam mais os próprios sentimentos.

Diante do exposto, conheça agora quais as casas que precisam silenciar mais a agitação ao redor e escutar as intuições, pois isso as livrarão de complicações desnecessárias. Veja!

3 signos que não devem ignorar a intuição e ficar de olho nos próximos dias:

1. Câncer

Os cancerianos são extremamente sensitivos, assim como os demais signos regidos pelo elemento água. Eles conseguem ter uma percepção maior das pessoas, apenas as olhar nos olhos.

O problema do nativo é que ele insiste em ignorar os próprios sentimentos e pensamentos, em um looping infinito de autossabotagem, o prejudicando cada vez mais.

É hora de dar mais atenção ao que é realmente necessário e confiar menos nas pessoas ao seu redor.

2. Escorpião

Os escorpianos, também regidos pelo elemento água, são intuitivos demais. Dificilmente algo passará despercebido por esse signo atento.

A facilidade que o nativo tem de enxergar as verdadeiras faces das pessoas é surpreendente. São desconfiados e sabem entrar no jogo dos mentirosos.

Agora, basta priorizar as próprias sensações, principalmente sobre ir em alguns locais que podem ser perigosos. Se o coração apertar, não se submeta ao perigo.

3. Peixes

Por fim, a última casa do zodíaco, também inclusa no grupo dos regidos pelo elemento água, também é altamente sensitiva e emotiva.

Mas o mais impressionante é que, apesar de saber de tudo, os piscianos são excepcionais em ignorar tudo e cair em furadas, por pura despreocupação.

É hora de acordar para a vida e se cuidar mais, se preservar de situações ruins.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!