Nestes próximos dias haverão alguns signos que darão adeus para sempre para alguém que tem causado muitos problemas, mesmo que indiretamente, na vida deles e tornado tudo insuportável.

O pavio dessas casas astrológicas já está quase estourando e quando finalmente se cansarem a briga será explosiva e o rompimento será definitivo.

Seja um parceiro abusivo, um amigo complicado ou um colega de trabalho invejoso, esses signos já não estão mais aguentando tantos problemas, por serem muito tranquilos e priorizarem a paz.

Diante disso, confira agora quais as casas que tirarão uma pessoa insuportável da vida de uma vez por todas logo mais. E, caso seu Sol ou ascendente esteja nessa lista, vá com calma, mas faça o que tem de ser feito. Veja!

3 signos que darão adeus para sempre a uma pessoa insuportável:

1. Áries

O ariano já tem aquela longa fama de ser explosivo e brigão, mas desta vez ele até conseguiu manter a paciência por um tempo maior. Agora, já no limite, ele dará um basta nisso.

Existe alguém tirando toda a paciência desse nativo e o adeus será definitivo. Discussões pesadas podem ser ocasionadas nos próximos dias.

Vão com calma, mas acabe com tudo logo. Sentir medo nunca fez parte do estilo do nativo e não vai ser agora.

2. Libra

Os librianos sempre se esforçam para manter um bom equilíbrio em todas as relações, mas tudo tem limite e dessa vez será preciso tomar uma decisão séria e fazer o que precisa ser feito.

E, para piorar, não terá como voltar atrás. O ciclo tem de ser fechado desta vez, em prol da sua saúde mental. Essa pessoa não tem feito bem nenhum para sua vida.

Pontos finais são fundamentais em algumas circunstâncias da vida. E essa pessoa insuportável precisa sair imediatamente da sua história.

3. Aquário

O aquariano costuma ser bem pavio curto também. Esse signo regido pelo elemento ar se tornará um verdadeiro furacão nos próximos dias com alguém que tem tentado o prender.

Ele não suporta regras, mandamentos e coleiras. O nativo é verdadeiramente um “bicho solto” e se estressará com alguém bem próximo. Tenha calma!

