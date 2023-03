Não é novidade que os emojis se tornaram uma nova forma de conversar nas redes sociais. No entanto, mesmo sendo conhecidos, os significados de cada um ainda são um mistério. Uma das perguuntas que ainda perduram pelo ar é o significado de cada cor do emoji de coração no WhatsApp.

Bastante utilizado por muitos, os caracteres estão em alta na plataforma, mas seguem sendo inseridos de maneira incorreta pelos usuários.

Para sanar de vez a dúvida, leia a matéria até o final e descubra o verdadeiro significado de cada cor do emoji de coração.

Descubra o significado de cada cor do emoji de coração no WhatsApp

Quem nunca utilizou o emoji de coração durante uma conversa no WhatsApp, não é verdade? Embora seja bastante utilizado, muitos usuários ainda se questionam sobre a real definição de cada cor do caractere.

Então, para acabar de vez com o questionamento, descubra o que cada coloração do item representa abaixo:

1. Emoji vermelho

Este caractere é utilizado para expressar uma conexão intensa, muitas vezes a paixão, ou alguma ligação de amizade mais profunda com alguma pessoa.

2. Emoji laranja

Se você quer expressar a um amigo o quanto aprecia a amizade dele, este caractere é ideal para isso. Ele é bastante utilizado para demonstrar que você tem uma relação de amizade com a outra pessoa.

3. Emoji amarelo

Essa também é mais uma figurinha que diz respeito a amizade. A diferença é que esse item também quer dizer que a mensagem que você está passando é sincera.

4. Emoji roxo

Ele representa o amor filial e, por isso, deve ser compartilhado em mensagens enviada aos seus familiares.

5. Emoji azul

Simboliza que você confia na pessoa para quem você está enviando a mensagem. Além disso, ele também é utilizado para criar consciência sobre o autismo.

6.Emoji verde

Bastante utilizado no mundo fitness e na alimentação saudável, esse emoji simboliza o bem-estar. Vale lembrar que ele também representa uma forma de amor à natureza.

7. Emoji preto

Ele é constantemente utilizado para representar a perda de um ente querido ou a tristeza em decorrência de um acontecimento triste.

8. Emoji branco

Este ícone representa sentimento genuínos e é usado para simbolizar a paz e para manifestar o apoio a pessoas que perderam algum ente querido.

9. Emoji marrom

Por fim, esse caractere pode ser utilizado para expressar sentimentos como amor e afeto e até de sentimento de pertencimento e de afirmação de identidade racial.

