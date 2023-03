Homem destrói equipamentos de consultório após ter atendimento remarcado

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (03) após ter quebrado equipamentos de um consultório odontológico ao ser avisado que a consulta teria que ser remarcada, em Rubiataba, município localizado na região central de Goiás.

O paciente teria buscado atendimento no estabelecimento com o intuito de extrair alguns dentes, no entanto, foi identificado que naquele momento ele estava com a pressão alta, sendo então necessário marcar para uma outra data. A informação foi apurada pelo G1.

Nervoso com a situação, o homem teria começado a jogar diversos equipamentos presentes no consultório no chão, além de também fazer ameaças à secretária.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o paciente relatou que aquela já era a terceira vez que o tratamento odontológico havia sido remarcado e por conta disso, acabou perdendo a cabeça.

Diante dos fatos, os agentes encaminharam o homem para a delegacia de Rubiataba.