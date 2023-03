Uso turístico do Parque Estadual do João Leite deve ser proibido por lei, defende deputado

O deputado Dr. José Machado (PSDB) propôs mudanças na lei que cria o Parque Estadual do João Leite, para impedir o uso turístico do mesmo, alegando que isso poderia comprometer a qualidade das águas.

A ideia é impedir que o local, criado para abastecimento público de algumas cidades da região Metropolitana de Goiânia, se torne destino de visitação e lazer, por meio da transformação de unidades de conservação.

O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e encontra-se no momento em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Casa.

No texto, o parlamentar explica que servidores da Saneago e técnicos sanitaristas já pontuaram que a preservação do parque está sendo colocada em segundo plano, pois não existe a garantia de prioridade para o abastecimento público, à medida que esse é colocado no mesmo nível do turismo.

“O direito ao meio ambiente equilibrado é garantia constitucional e, com a liberação da barragem do João Leite, está sendo vulnerada”, argumenta Dr. José Machado.