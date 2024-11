Grupo de Márcio Corrêa (PL) já alcança 14 votos e deve derrotar ala de Roberto Naves e Dominguinhos para Presidência da Câmara Municipal

Vereador pedetista é leal ao atual prefeito, Roberto Naves (Republicanos) e manteria a influência do atual prefeito na Casa para impedir a instalação de comissões especiais de investigação (CEI’s) nas áreas da Saúde, Coleta de Lixo e Comunicação

Pedro Hara - 30 de novembro de 2024

Prefeito eleito, Márcio Corrêa reunido com os vereadores de Anápolis, José Fernandes e Andreia Rezende. (Foto: Reprodução)

Após empenhar-se pessoalmente durante a última semana em articulações com vereadores eleitos e reeleitos para Câmara Municipal, o prefeito eleito ajudou José Fernandes (MDB) e Andreia Rezende (Avante) a somar 14 votos na disputa pela Presidência da Casa.

A atitude impede, com margem de segurança, que o atual chefe do Legislativo anapolino, Domingos Paula (PDT), seja reconduzido ao cargo durante a posse no dia 1º de janeiro.

Dominguinhos é leal ao atual prefeito, Roberto Naves (Republicanos), e a eleição dele manteria a influência do atual prefeito na Câmara, com possibilidades de impedir a instalação de comissões especiais de investigação (CEI’s) nas áreas da Saúde, Coleta de Lixo e Comunicação.

Posto Máximo

José Fernandes (MDB) e Andreia Rezende foram, respectivamente, os dois vereadores mais bem votados do pleito em outubro.

Ambos são aliados de Márcio Corrêa e devem se revezar na função pelos próximos quatro anos.

O provável é que a parlamentar ocupe a Presidência no primeiro biênio e José Fernandes o segundo.