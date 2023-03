Para alguns solteiros ou solteiras recorrer ao Tinder é a saída perfeita para ter um encontro, um caso sem compromisso ou um encaminhamento para um relacionamento sério.

O problema dos aplicativos é que todo usuário corre um risco ao usá-lo, principalmente se for partir para os finalmentes com alguém que mal conhece.

Por isso, fazer algumas perguntas a si mesmo vale muito nessas horas para evitar situações de perigo!

6 perguntas para se fazer antes de dormir com alguém que você conheceu no Tinder:

1. Eu realmente confio nesta pessoa?

Não tem como começar essa lista sem partirmos dessa pergunta que é um dos pontos chaves antes de ir dormir com alguém que você mal conhece.

Afinal, é necessário ponderar a sua confiança nela com os riscos que se corre em se submeter a isso. Por exemplo, questões relacionadas a sua segurança, saúde e sentimentos.

2. Não estou depositando expectativas em cima dela?

Jamais vá para um encontro no Tinder com expectativas desproporcionais a do seu parceiro ou parceira.

Em outras palavras, é melhor ter os pés no chão e não considerar aquela pessoa o seu enviado de um conto de fadas, porque a decepção pode ser grande.

3. Esclarecemos nossas intenções?

Junto ao tópico anterior, para evitar essa quebra de expectativa, a melhor saída é deixar tudo bem esclarecido entre o casal.

Sendo assim, não tenho vergonha ou receio, indague a pessoa e firme suas intenções com ela, assim, ninguém sai decepcionado.

4. Estou correndo algum risco de vida em ir neste date?

Parece loucura, mas devemos pensar nos riscos reais que corremos ao sair com alguém que conhecemos na internet.

Então, querendo ou não, avalie o lugar que a pessoa quer te levar, como vai ser o transporte e tudo mais. Essas questões são essenciais para evitar sequestros, crimes e até casos mais sérios.

5. Quais amigos eu devo informar sobre esse encontro?

Como dito, por questões de segurança é muito válido você avisar a algum conhecido que está saindo com alguém da internet.

Nessas horas, vale compartilhar a localização, dar informações da pessoa, fotos e tudo mais.

6. Vale a pena ficar com essa pessoa?

Por fim, jamais faça algo apenas para agradar o outro ou satisfazer apenas um lado.

Nossa recomendação é: pense se vale a pena mesmo se deslocar para encontrar essa pessoa e o quanto isso irá te fazer bem ou não.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!