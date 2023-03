Acredite se quiser, os espertinhos conseguem agir tão na calada, que não conseguem deixar sinais de traição.

Nessas horas, essas pessoas enganam com maestria o parceiro ou a parceira, pulando a cerca e agindo de forma manipuladora para sustentar suas escapadas.

Mas nem tudo está perdido! É possível observar alguns detalhes para desmascarar esse traidor.

6 sinais de traição que são difíceis de notar, mas não impossíveis:

1. Obsessão pela aparência

Fique de olho se seu parceiro ou parceira está com uma preocupação repentina com a aparência.

Isso porque, essa mudança brusca de comportamento pode significar um desejo em ter algo fora do relacionamento, que não envolva você.

Por isso, estar vaidoso pode ser um artifício para chamar atenção de outras pessoas.

2. Vício no celular

Infelizmente, o celular pode ser o pior inimigo de muitos relacionamentos, já que lá a pessoa pode ter contato com inúmeras pessoas sem que o parceiro (a) saiba.

Por isso, desconfie do vício no aparelho da pessoa com quem está se relacionando, porque ela pode estar lá te traindo.

3. Falta de interesse em você

Se você sente que a pessoa com quem se relaciona não está te desejando mais, está pouco interessada em cativar a relação e evita os momentos a sós contigo, desconfie!

Pode ser que essa pessoa esteja querendo fazer isso com um outro alguém e não com você.

4. Toxicidade

É muito comum as pessoas ficarem um pouco tóxicas dentro de um relacionamento quando começam a trair seu parceiro ou parceira.

Essa é uma tática para tentar manipular sua vítima e ter um controle da situação.

5. Mudança de rotina

Em seguida, outro sinal de que você pode estar sendo traído é se seu amado (a) começar a ter programações inesperadas ou do nada.

Por exemplo, se de repente a pessoa começar a fazer cursos no meio da semana, ou reuniões de negócio até tarde, além de viagens fora de hora. Logo, abra seu olho!

6. Distanciamento da sua família

Por fim, se seu amado ou amada anda afastado de sua família, ou até mesmo dos amigos, isso pode ser um sinal.

Isso porque, ele/ela pode se sentir culpado em ficar ao seu lado na frente dos entes queridos, enquanto te trai.

