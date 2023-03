Mulher toma atitude radical ao flagrar cunhada embebedando filho pequeno

Uma mãe tomou uma medida extrema após flagrar a cunhada dela dando bebidas alcóolicas para o filho de apenas 12 anos.

Conforme o The Mirror, a mulher compartilhou a história em um programa de conselhos, onde pediu a orientação dos apresentadores sobre como lidar com a situação.

Identificada apenas como Lynne, a mãe afirmou que o caso ocorreu há cinco anos, em um churrasco de família. Só que até hoje ela não consegue perdoar a atitude da tia do garoto – que tem 17 anos atualmente.

Após esse incidente, ela cortou completamente as relações com a cunhada. A mulher afirma ter trocado de número de telefone ao menos três vezes, visto que a outra conseguia descobrir o contato dela.

No desabafo, a mãe conta que a tia do garoto não vê a situação da mesma maneira, acreditando que cinco anos foram “tempo o suficiente para as coisas voltarem ao normal”.

O restante da família divide a mesma opinião e defende que ela peça desculpas para a cunhada e siga em frente. No entanto, a mulher se recusa a fazer isso, visto que não enxergar ter feito “algo errado” para a outra.

Diante do relato, os apresentadores afirmaram que ela não está errada em evitar o contato com a tia do filho dela. “Você não parece pronta a seguir em frente, então isso para por aqui”, disse um deles.

Outro ainda repreendeu a cunhada pela atitude que tomou. “Seu filho não deveria ter recebido qualquer dose de álcool aos 12 anos! Ele ainda está crescendo”.