Esta é a única palavra da língua portuguesa que tem plural no meio (muitos não conhecem)

Por se tratar de um pronome, esse termo tem uma variação muito particular e é bastante usado no meio jurídico

Pedro Ribeiro - 09 de dezembro de 2024

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A língua portuguesa é conhecida por sua complexidade e repleta de particularidades, tornando-se um dos idiomas mais difíceis de aprender.

Mesmo após estudar a gramática em profundidade, é praticamente impossível aplicar todas as suas regras de maneira perfeita no cotidiano.

Um exemplo intrigante no português é a palavra “quaisquer”, que se destaca por ter o plural no meio e não no final. Este termo é o plural de “qualquer” e pertence à categoria dos pronomes, que possuem suas próprias regras de concordância nominal e verbal.

Na maioria dos casos, os substantivos terminados em vogais formam o plural de maneira simples, apenas com a adição de um “S” no final. É o que vemos em palavras como “escola” e “escolas” ou “cadeira” e “cadeiras”.

Já os substantivos que terminam com “M” apresentam uma mudança peculiar no plural: o final “M” é substituído por “NS”. Exemplos disso são “trem” que vira “trens” e “som” que se torna “sons”.

Embora existam diversas regras de formação do plural na língua portuguesa, essas são algumas das mais comuns. Já no caso de “quaisquer”, o que ocorre é a chamada desinência de plural medial, na qual o “S” é adicionado ao primeiro elemento da palavra, algo único no idioma.

Curiosamente, o uso de “quaisquer” é mais frequente em contextos jurídicos, especialmente em documentos e legislações formais. Vale lembrar que usar “qualquer” seguido de uma expressão no plural está gramaticalmente incorreto no português formal, então atenção a esse detalhe!

Entre tantas regras e curiosidades, esta característica peculiar torna “quaisquer” uma palavra singular na língua portuguesa. Afinal, ela é a única em que o plural ocorre no meio, desafiando o padrão que estamos acostumados a seguir.

