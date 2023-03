‘Chegam com a responsabilidade de mostrar mais serviço’, diz Caiado ao empossar novos titulares do governo

O governador Ronaldo Caiado (UB) empossou nesta segunda-feira (06), os novos titulares do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e das secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e do Entorno do Distrito Federal (SEDF).

A medida faz parte de processo de renovação na equipe de primeiro escalão do Poder Público estadual.

Na solenidade, o Caiado apontou que os nomeados “chegam não só com a responsabilidade de mostrar mais serviço, mas numa situação desafiadora àqueles que já estão nos cargos, para que a gente trabalhe cada vez mais e com responsabilidade ainda maior neste segundo mandato”.

Dentre os novos membros, estão José Frederico Lyra Netto, na Secti; e Maria Caroline Fleury de Lima, na recém-criada SEDF.

Além dele, o ex-deputado federal Delegado Waldir foi nomeado para a chefia do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

O governador também destacou o perfil técnico dos novos membros de governo, garantindo que eles irão agregar a missão de cuidar da população goiana.