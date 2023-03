Multinacional anuncia vagas para trabalho 100% home office no Brasil

A multinacional OLX está ofertando diversas vagas, para expediente 100% home office, através de seu site.

Dentre as opções, estão: Pessoa Consultora Comercial, Pessoa Desenvolvedora de Software Salesforce, Analista de Planejamento Comercial e Gerente de Engenharia, todas em tempo integral.

Já as vagas de Economista Pleno e Data Analytics Coordinator fazem parte de ações afirmativas para mulheres, e também são em tempo integral.

Diversas multinacionais, como o caso do Google, Microsoft, Facebook e Twitter já adotaram tais mudanças no modelo de trabalho e a OLX caminha na mesma direção, com o intuito de oferecer mais flexibilidade e liberdade aos funcionários.

A empresa possui um escritório no Bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e pretende ampliar suas operações no Brasil através das novas vagas ofertadas pelo programa intitulado “Tá por onde?”.