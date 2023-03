Um incidente de trânsito que aconteceu entre os kms 28 e 40 na BR 040, sentido Cristalina, resultou na morte de um homem. O caso aconteceu nesta terça-feira (07).

O Portal 6 apurou que a ação teve início, por volta da meia-noite, quando uma condutora, de 43 anos, trafegava pela via juntamente com a filha, de 21 anos, para o Residencial Alvorada II, em Luziânia, onde elas moram.

Durante o trajeto, a motorista viu um objeto deitado no chão da rodovia, mas que, por conta da chuva e falta de iluminação, não conseguiu identificá-lo e nem desviar dele.

Ao chegar na residência e abrir a porta do veículo, a jovem de 21 anos avistou a perna de uma pessoa alojada debaixo do veículo.

Logo em seguida, a Polícia Civil (PC), juntamente com o Corpo de Bombeiros, foi acionada e compareceu no local. Na residência, foi constatado que havia um corpo preso na parte debaixo do Fiat Idea.

Em depoimento às autoridades, a condutora afirmou que percebeu uma pequena colisão, mas que pensou que o movimento fosse devido a um defeito de uma peça do carro e que não havia percebido a presença do corpo embaixo do veículo.

Ela ainda afirma que, ao avistar algo na pista, tentou fazer uma ligação para o Corpo de Bombeiros, mas viu um veículo de resgate da operadora da BR-040 indo em direção ao local e, por isso, desistiu da ação.

A condutora também alegou que, possivelmente, devido a condição do homem, ele havia sido vítima de um acidente de trânsito anteriormente, o que o levou a óbito já antes do incidente.

A mulher passou por um exame clínico de alcoolemia, mas nada foi constatado. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sendo investigado.