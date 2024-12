Daniel é atração gratuita do Natal do Bem neste domingo (15)

Show acontece no mesmo dia que a estreia do programa Viver Sertanejo, apresentado pelo cantor na TV Globo

Natália Sezil - 11 de dezembro de 2024

Cantor Daniel comemora 40 anos de carreira. (Foto: Reprodução)

O cantor sertanejo Daniel é atração confirmada do Natal do Bem 2024 no próximo domingo (15), no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A apresentação tem entrada gratuita, sem a necessidade de reservas, com início às 20h.

Dono de uma trajetória repleta de sucessos, que teve início na dupla com João Paulo, Daniel soma 40 anos de carreira e promete emocionar o público em um show repleto de alegria e espírito natalino, com músicas marcantes como “Adoro Amar Você”, “Eu Me Amarrei” e “Declaração de Amor”.

A apresentação do artista acontece, inclusive, no mesmo dia em que estreia o programa “Viver Sertanejo”, programa comandado por ele que passa a integrar as manhãs de domingo na Globo. A novidade é gravada direto da fazenda do cantor, na cidade de Brotas, no interior de São Paulo, e promete cantoria e revelações inusitadas.

O Natal do Bem é promovido pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), e conta com apoio do Sesc, que realizará o show.

A programação também conta com mais de 300 apresentações culturais, árvore de 40 metros, Vilas do Papai Noel, Gastronômica e de Brinquedos, além de Trenzinho e outras atrações. A expectativa é de que, em 2024, o evento receba 1,5 milhão de pessoas.