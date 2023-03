Cartório Del Fiaco completa 49 anos de tradição e muito sucesso em Anápolis

Celebrando 49 anos de tradição, o 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Anápolis, atualmente conhecido como Cartório Del Fiaco, é referência em Anápolis por oferecer atendimentos personalizados e extremamente humanizados.

A história do espaço começou com o senhor Vicente Paranahiba, que foi o primeiro Oficial de Registro e lá permaneceu até o dia 04 de dezembro de 1989. Depois dele, ocupou o cargo de titular do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais de Anápolis a Gislane Divina Costa.

O espaço passou a ser chamado de Cartório Del Fiaco especificamente em 2014, quando, por concurso de provas e títulos, Camila de Melo Del Fiaco assumiu a titularidade e transformou ainda mais a história de sucesso do lugar.

Inicialmente, o cartório era localizado na Rua 1º de Maio. Em 2016, com os esforços de Camila e da equipe, foi transferido para o Anashopping. Mais recentemente, recebeu ainda uma ampliação e passou a ter um total de 550 m².

Com as novas mudanças, o Cartório Del Fiaco se tornou um lugar ainda mais especial para a realização do sonho de casais que desejam se casar em um espaço bonito, com uma sala confortável e com o desejado espaço para fotos.

A reforma também melhorou a área do Tabelionato de Notas e resultou em um espaço totalmente novo para atos online, agendamentos de serviços com hora marcada e atos recepcionados por WhatsApp. O local também contempla estacionamento gratuito.

O cartório ainda vem somando conquistas em decorrência do trabalho em equipe, como se tornar Diamante pela PQTA, uma premiação de Gestão da Qualidade Total da Anoreg, além de possuir certificação com selo ABNT.

“Nossa maior inspiração é alcançar o maior patamar em gestão de qualidade, inovação e aprimoramento no segmento notarial e registral no Estado de Goiás, prestando o melhor serviço com comprometimento, garantindo segurança jurídica, eficácia e conforto às partes interessadas”, afirmou Camila.

Contando com equipe qualificada, estrutura moderna e agilidade nos atendimentos, o cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados, das 8h às 11h.

Mais informações podem ser obtidas no site www.cartoriodelfiaco.com.br ou pelo Instagram ou Facebook@cartoriodelfiaco.

Serviços

O Cartório Del Fiaco oferece uma série de serviços como reconhecer firmas, autenticar documentos, solicitar procurações e lavrar escrituras, como escrituras de compra e venda, de inventário e divórcio.

Lá também são feitas atas notariais, comunicados de venda de veículo, além de realizar os atos do Registro Civil, como registros de nascimento e óbitos, habilitação para casamentos, apostila de Haia, solicitação de segundas vias de registro de nascimento, entre outros serviços.