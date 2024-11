Black Friday estendida no Rio Vermelho Atacadista promete chuva de promoções em Anápolis

Direção afirmou que todos os setores das 02 lojas estarão com mega descontos na ocasião

Gabriella Licia - 28 de novembro de 2024

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Nesta sexta-feira (29) é o dia oficial da economia com as promoções de Black Friday e, claro, o Rio Vermelho Atacadista não poderia ficar de fora. Principalmente em novembro, que é o mês de aniversário da loja do bairro Maracanã.

Por essa razão, entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro, será possível encontrar carnes, bebidas, produtos de higiene, laticínios, hortifruti, padaria, além de produtos em atacado para comerciantes por preço muito baixo!

Todos os setores estarão com descontos jamais vistos, de acordo com a direção da empresa.

Inclusive, na página oficial do Instagram do Rio Vermelho Atacadista, é possível conferir inúmeras promoções através das publicações nos stories e feeds. Clique aqui para conferir.

Para quem mora na região Oeste de Anápolis, a mais recente loja, localizada na Avenida Pedro Ludovico, na antiga Pecuária, também estará em clima de comemorações, oferecendo uma variedade de descontos aos clientes.

Mas é bom se apressar, pois com a queima de estoque, as duas unidades poderão lotar. Para não perder nenhuma oportunidade, corra para conferir de pertinho.

Vale ressaltar que a rede implementou um sistema útil e ágil, através do aplicativo, onde é possível conferir ofertas exclusivas e acompanhar o índice de economia, com o atalho ‘poupômetro’. O aplicativo está disponível para sistemas Android e IOS.

Veja o vídeo abaixo!