Talvez você não saiba, mas é necessário limpar o seu chuveiro até mesmo com uma certa frequência.

Inclusive, pular esse processo pode ser um dos responsáveis por aqueles entupimentos nos furinhos, que deixam a água um pouco “rala”, sabe?

Pois bem, o que acontece é que a água que sai do seu chueiro não é 100% limpa, isso quer dizer que ela pode vir com um pouco de sujeirinha, que, consequentemente, acumula na saída da água, congestionando o fluxo.

Isso faz com que o chuveiro tenha alguns buraquinhos entupidos.

Este é o segredo para desentupir os furinhos do seu chuveiro:

Se você achava que era necessário um profissional para fazer esse tipo de serviço, você estava bem enganado!

Existem três truques para desobstruir esses furinhos em casa mesmo e sem gastar muito!

O primeiro deles consiste em usar vinagre. Para isso, coloque um pouco de vinagre e água morna em um saco plástico.

Amarre o saco na boca do chuveiro, utilizando barbante e fita adesiva. Posicione a mistura de maneira que fique em contato direto com a boca do chueviero, deixando agir por 30 minutos.

Depois, basta retirar a sacola e deixar a água sair até que os furinhos fiquem livres.

Outra coisa que você pode fazer é esfregar o aparelho com uma escova. Assim, raspe toda a parte dos furinhos, sempre borrifando e jogando água morna e vinagre nela.

Por fim, você pode desmontar o seu chuveiro para desentupir.

Para isso, basta desenroscar a boca dela e passar uma escova depois de deixá-la imersa em vinagre.

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também:

Conheça o segredo que todo mundo que tem forno deveria saber

Este é o segredo para tirar o cheiro de comida dos potes de plástico que todos deveriam aprender

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!