Fernando Zor e mãe de Maiara se encontram em Aeroporto de Goiânia e intrigam internautas: “Reconciliação?”

O encontro entre o cantor Fernando Zor e Almira Henrique, mãe das artistas Maiara e Maraísa, no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, aguçou as esperanças dos fãs que torcem pela reconciliação do sertanejo com Maiara.

A cena foi flagrada por uma fã de Zor, que também estava no local, e tirou uma foto com o cantor e com a mãe das meninas.

Procurada pela coluna Léo Dias, a assessoria de imprensa da dupla afirmou que a mãe delas é amiga do sertanejo e que ele tinha um show na cidade, o que fez com que ela fosse buscá-lo no aeroporto.

Maiara e Fernando assumiram o relacionamento em setembro de 2019 e eram conhecidos pelo “namoro ioiô” tendo, ao todo, dez términos “oficiais” registrados desde o início da relação.

O último rompimento aconteceu em setembro de 2022 e foi marcado por indiretas e especulações de traição por parte do sertanejo.

Na época, Fernando chegou a publicar um vídeo em que aparecia debochando da situação enquanto dançava com a plateia durante um show.

“O lado ruim de ser solteiro é ter que falar como foi o meu dia uma 15 vezes”, disse ele.

Em resposta, Maiara publicou uma mensagem enigmática nos stories do Instagram afirmando que “Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais”.