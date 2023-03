Delegacia da Mulher terá unidade móvel para realizar atendimento nos bairros de Anápolis com maiores índices de violência

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) terá uma unidade móvel para realizar atendimentos nos bairros de Anápolis que apontam os maiores índices de violência.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (08) pela delegada Isabella Joy, durante a carreata do projeto Pare a Violência Contra A Mulher.

Segundo a titular da DEAM, a ação já começa neste mês e a intenção é alcançar as vítimas que não têm condições de irem até a sede da especializada, no Centro.

Foram mapeados os bairros com maior o número de ocorrências de violência doméstica e o primeiro a receber atendimento será o Recanto do Sol, no dia 11 de março.

Já no dia 18, a DEAM Móvel estará no Calixtolândia e dia 25 no Industrial Munir Calixto. “Nossa intenção é futuramente atender todos os bairros de Anápolis, com ações ao menos mensais”, explicou ao Portal 6.

A delegada detalhou que houve um crescimento tanto nos casos de feminicídio e lesões corporais, “quanto em outros crimes, que as pessoas acham que não são graves mas são, como injúrias e violência psicológica”.

Isabella Joy destacou que a DEAM e as outras forças de segurança estão empenhadas em interromper esse ciclo em Anápolis e que as operações devem ser ampliadas.

O projeto Pare a Violência Contra A Mulher é apoiado por diversas organizações, incluindo o Portal 6, e busca combater, conscientizar e refletir sobre a violência de gênero dentro do município.

Além disso, ele visa criar uma rede de apoio às mulheres anapolinas, incentivando-as a buscar ajuda e proteção, denunciando os agressores.