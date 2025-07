Recém-inaugurada, loja coreana em Anápolis anuncia paralisação nas atividades por motivo surpreendente

Em entrevista ao Portal 6, empreendedoras da K-korea revelaram quais são os planos para o futuro

Davi Galvão - 09 de julho de 2025

K-korea abriu as portas neste sábado (05). (Foto: Divulgação)

Prateleiras vazias, produtos em falta e sem data certa para retorno. Esta é a situação atual da recém-inaugurada loja de artigos coreanos K-Korea, nesta quarta-feira (09), muito embora tenha aberto as portas há apenas quatro dias.

Se escassez de itens é algo que pode ser considerado como um mau sinal para comércios, parece que neste caso não é uma má-notícia, com as donas do negócio declarando que a abertura não poderia ter sido mais positiva ou bem-sucedida do que foi.

Em entrevista ao Portal 6, as empreendedoras e sócias que tocam o projeto, Jéssica Medeiros e Daiane Rodrigues, alegaram terem sido pegas de surpresa com a grande movimentação de clientes ao longo dos últimos dias, que superou todas as expectativas.

“A gente fez um estudo de mercado, analisado a clientela e tínhamos estoque que era para durar dois meses, mas a procura foi muita. Na inauguração, lotou de gente, nos outros dias também. A gente tá muito feliz, claro, surpresas, mas de uma forma positiva”, disseram.

Alta demanda

Apesar do sucesso, fato é que os estoques da unidade se esgotaram rapidamente, com os lanches, salgadinhos, lámens e diversos outros produtos da cultura coreana em falta.

Tanto é que, desde o meio-dia desta quarta-feira (09), as atividades foram suspensas e seguem sem previsão de retorno. Apesar da incerteza com a data, a volta no “mais breve possível” foi garantida pelas empresárias.

Ambas revelaram que os próximos dias serão de análise do desempenho, bem como reestruturar pontos que foram observados.

Jéssica destacou que Anápolis sempre foi um vácuo entre os amantes da cultura coreana, que precisavam se deslocar para Goiânia ou Brasília caso quisessem ter maior contato com produtos e experiências tradicionais do país asiático.

“Pensam que não, mas Anápolis tem uma concentração bem forte de adeptos da cultura coreana, e não só adolescentes. Pessoas mais velhas também adoram doramas, k-pop, não é algo restrito apenas aos jovens. No primeiro dia, por exemplo, boa parte do público era justamente de pessoas mais velhas”, continuou.

Para o futuro, ambas as empresárias pretendem voltar com um estoque mais volumoso e com plena confiança de que o negócio irá vingar, até mesmo no modelo de franquias.

“A gente sabe do histórico recente de empresas fechando as portas no Jundiaí, mas temos fé de que estamos em um nicho lucrativo, que pode sim dar muito certo. Essa loja, inclusive, fizemos já com o pensamento de se tornar uma grande rede de franquias”, finalizou Daiane.

Mas afinal, o que tem na K-Korea?

A unidade da K-Korea conta com uma atmosfera bem típica que remonta a cultura coreana, sendo este já um dos atrativos. As paredes são decoradas com quadros de ícones do k-pop, com performances preenchendo o som do ambiente.

Com relação aos produtos, é possível encontrar lamens, soju (tipo de bebida alcoólica), balas, doces e salgadinhos típicos, café gelado, produtos de skincare e os tradicionais sorvetes coreanos.

Além disso, há uma seção reservada na parte superior da loja onde os clientes podem preparar os próprios lamens comprados na casa, sem custo adicional, enquanto assistem performances de k-pop.

