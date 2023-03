Funcionário que apresentou atestado falso para não trabalhar no Carnaval é descoberto em Goiânia

Dias após ter apresentado um atestado médico falso para folgar em pleno Carnaval, um homem foi pego na mentira pela coordenadora de Recursos Humanos (RH) da unidade hospitalar no qual o farsante trabalha.

Depois de todo um processo de apuração feita pela própria especialista, ela registrou um boletim de ocorrência, em Goiânia, na terça-feira (07).

O Portal 6 apurou que ele apresentou o atestado médico logo após o Carnaval e, ao contrário do que apontava o documento originário do Cais Finsocial, a coordenadora de RH não reparou nenhuma lesão ou machucado. O fato chamou atenção já que o mesmo funcionário, no fim de janeiro, havia apresentado um documento de características semelhantes.

A coordenadora de RH, então, ligou os pontos e decidiu entrar em contato com a médica que, em tese, assinava os papéis.

A profissional alegou que não realiza atendimento em nenhum dos locais mencionados e que, inclusive, já comunicou às autoridades estar sendo vítima de falsificação de atestados.

As duas instituições de saúde citadas nos documentos também foram buscadas e informaram não ter registros recentes de consultas do homem.

Com todas essas informações em mãos, o cerco se fechou. O suspeito, além de responder por uso de documento falso, e pode ser demitido por justa causa.