Mulher é resgatada de ferragens de acidente e levada direto para o HEANA

Resgatada pelo Corpo de Bombeiros das ferragens de um acidente, uma mulher foi levada direto para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) na noite desta quarta-feira (08).

A vítima estava num carro de passeio que colidiu na traseira de uma pá carregadeira na GO-415, entre Goianápolis e Bonfinópolis.

A suspeita é que a luz da pá carregadeira tenha prejudicado a visão do outro motorista, levando a perda do controle do veículo. Ele teve apenas ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher socorrida apresentava fraturas nos braços e pernas, além dores na cabeça e tórax.

A identidade dela não foi divulgada, mas o Portal 6 apurou que o quadro clínico é estável, estando, portanto, consciente e orientada no HEANA.