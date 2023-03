Veja quem votou contra e a favor à venda de áreas públicas em Anápolis

Com 14 votos favoráveis e seis contrários, foi aprovado pela Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira (08), o Projeto de Lei do prefeito Roberto Naves (PP) que autoriza a venda de áreas públicas – como a rodoviária e o kartódromo. A Dra. Trícia Barreto (MDB), que alegou compromissos pessoais, não manifestou posicionamento (veja lista completa no final da reportagem).

Durante a segunda votação, alguns parlamentares fizeram questão de deixar claro que eram contra o que estava sendo apresentado, demonstrando preocupação principalmente com a questão da venda das áreas em que estão o Kartódromo e a Rodoviária.

Antes da pauta ser oficialmente discutida, Jean Carlos (UB) pediu a fala e reiterou ser contrário ao projeto, alegando inclusive ter tentado apresentar uma emenda, mas que não foi aceita. Todavia, devido ao tempo de duração da sessão, ele acabou tendo que se ausentar antes de oficializar o voto.

A votação seguiu compasso semelhante à primeira, que ocorreu nesta terça-feira (07). O embate ficou por conta dos desfavoráveis. O vereador Suender (PRTB) ressaltou a falta de discussão à respeito do assunto, além da dualidade do projeto.

“Ficou muito dúbio e a gente não discutiu essa situação. Eu fui olhar na lei aqui, ele está autorizando promover a venda das áreas públicas, mas não fala de que forma vai se dar a questão do Kartódromo ou qualquer outra área, que forma vai se colocar, se vai obedecer as finalidades”, afirmou no plenário. Por isso, defendeu uma discussão mais ampla para que os argumentos do executivo sejam colocado em papel.

Também contrário, Hélio Araújo (PL) compartilha do formato . Ele ressaltou que nestes casos, é importante escutarem todos os lados para, juntos, chegar a uma solução.

“Na experiência que a gente tem de movimento classista, quando há esses problemas, a gente sempre tenta escutar todos os lados para entrar em um acordo e buscar soluções. Eu não digo das outras sete áreas, mas áreas principais como o Kartódromo e a Rodoviária tinha que ter uma discussão mais ampla”, pontuou.

O debate seguia tranquilo até que em um dado momento, o vereador Frederico Godoy (SD) iniciou um pequeno atrito com o colega de bancada ao afirmar que “você viu o vídeo Hélio, você sabe interpretar, você deve saber interpretar, lá ele [Roberto Naves] fala que aquela área será mantida exclusivamente para aquele fim específico, que é o kartódromo”.

Votos favoráveis:

Andreia Rezende (SD)

Cleide Hilário (Republicanos)

Delcimar Fortunato (Avante)

Edimilson Mercado Serve Bem (PV)

Eli Rosa (PSC)

Cabo Fred Caixeta (Avante)

Frederico Godoy (SD)

Jakson Charles (PSB)

João da Luz (PSC)

João Feitosa (PTB)

Leandro Ribeiro (PP)

Luzimar Silva (PMN)

Reamilton (Republicanos) – não compareceu na primeira votação

Thais Souza (PP)

Votos contrários:

Hélio Araújo (PL)

José Fernandes (MDB)

Lisieux (PT) – não compareceu na primeira votação

Professor Marcos (PT)

Seliane da SOS (MDB)

Suender (PRTB)

Não votaram:

Jean Carlos (UB)

Dra. Trícia (MDB)