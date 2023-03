Após grave acidente, idosa fica presa às ferragens e sofre várias fraturas

Um idosa, de 65 anos, ficou presa nas ferragens do veículo após se envolver em um grave acidente de trânsito envolvendo uma pá carregadeira. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (08), na GO 415, entre Bonfinópolis e Goianápolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do incidente, ambos estavam seguindo pela mesma direção, quando o carro que a vítima estava acabou atingindo a traseira do outro automóvel.

Diante dos fatos, a senhora ficou com as pernas presas nas ferragens, precisando ser resgatada pela corporação.

Por conta da delicadeza da situação, mesmo estando consciente e orientada, a vítima precisou ser rapidamente imobilizada assim que foi retirada do veículo.

Posteriormente, ela foi encaminhada para o Hospital De Urgências de Anápolis (HEANA) apresentando fratura nos dois braços, na perna direita e dores no tórax.