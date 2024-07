Quantidade de fios elétricos apreendidos pelo Procon consegue ir de Goiânia até Anápolis

Entre as infrações, foi constatado o uso insuficiente de cobre, o que pode comprometer a condução da energia elétrica

Thiago Alonso - 17 de julho de 2024

Fios foram apreendidos pela fiscalização. (Foto: Divulgação/Procon Goiás)

Aproximadamente 70 mil metros de fios elétricos foram apreendidos pelo Procon Goiás. Para fins de comparação, essa quantidade é equivalente a 70 km, o que é mais que o suficiente para realizar o trajeto Goiânia-Anápolis, por exemplo.

Segundo o órgão, os itens estavam inadequados para uso da população, pois não estavam em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) referentes à fabricação, distribuição e apresentação.

A operação, realizada em conjunto com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) na última quinta-feira (11), fiscalizou seis estabelecimentos em Goiânia.

Durante as autuações, foi constatado que três locais possuíam resistência elétrica acima dos padrões estabelecidos pelas entidades reguladoras. Isso pode representar riscos devido ao uso de cobre insuficiente, muitas vezes substituído por alumínio, o que compromete a condução adequada da energia elétrica.

Os produtos foram encaminhados para laboratório, onde serão realizados testes adicionais para confirmar as irregularidades. Como resultado, as empresas foram notificadas e estão proibidas de comercializar os produtos do fabricante até a conclusão dos exames.

Além disso, as empresas têm até 10 dias para apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos apreendidos.

Diante disso, o Procon Goiás disponibilizou os números de telefone 151 (Goiânia) ou (62) 3201.7124 (interior) para que a população possa fazer denúncias. Também foi disponibilizado um endereço online no site do Procon Web.