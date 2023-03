Cartório Del Fiaco é reinaugurado em Anápolis após passar por reforma e ampliação

A noite de quarta-feira (08) foi de muita alegria para todos que atuam ou torcem pelo sucesso do Cartório Del Fiaco, localizado no Anashopping, em Anápolis.

É que uma comemoração foi realizada para celebrar os 49 anos da unidade e a reforma, que ampliou o espaço para melhorar ainda mais e modernizar todos os atendimentos oferecidos.

“Tive um enorme prazer em participar da reinauguração do Cartório Del Fiaco na noite de ontem. Foi um belíssimo evento, no qual foi apresentado a melhoria e modernização do espaço físico e dos serviços extrajudiciais que são sempre prestados na mais alta qualidade. Deixo aqui meus sinceros elogios a toda equipe”, afirmou a Dra. Luianne Machado, que é advogada.

O Cartório Del Fiaco está sob responsabilidade da titular Camila de Melo Del Fiaco há 09 anos e a ampliação é motivo de grande orgulho não só para ela, mas também para todos os colaboradores.

“Para mim, é um orgulho poder representar o Cartório e estar a frente juntamente com a Dra. Camila e a nossa equipe.” Afirma Michele Lima, Tabeliã substituta do Cartório Del Fiaco.

A celebração de aniversário e reinauguração durou cerca de 2h e contou com a participação de autoridades, corretores, empresários e outros convidados. O evento também teve muita arte, sorrisos e felicitações.

A empresa responsável por toda a reforma foi a Nexsteel, que pensou em detalhes o que poderia ser feito para que os usuários do cartório tivessem experiências ainda melhores.

“A Camila, desde a nossa primeira reunião, sempre deixou claro que na reforma queria tudo da melhor qualidade. Se preocupando com o bem-estar dos seus clientes”, relembrou Vinícius Faria, diretor da Nexsteel.

Com as novas mudanças, o Cartório Del Fiaco se tornou um lugar ainda mais especial para a realização do sonho de casais que desejam se casar em um espaço moderno, com uma sala confortável e com o desejado espaço para fotos.

A reforma também melhorou a área do Tabelionato de Notas e resultou em um espaço totalmente novo para atos online, agendamentos de serviços com hora marcada e atos recepcionados por WhatsApp. O local também contempla estacionamento gratuito.

Mais informações estão no Instagram @cartoriodelfiaco.