Anápolis se tornará palco do maior congresso de empreendedorismo do Brasil em 2025

Fundador da iniciativa, Vitor Cardoso, explicou sobre o projeto: "não é apenas sobre negócios. É sobre transformar ideias em impacto real e criar um legado que inspire a próxima geração"

Gabriella Licia - 09 de dezembro de 2024

Vitor Cardoso, idealizador do projeto, durante o lançamento da Conebra. (Foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (06), a cidade de Anápolis se tornou palco de um evento marcante com o lançamento oficial do CONEBRA – Congresso de Empreendedorismo Brasileiro. A cerimônia aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e reuniu empresários, líderes do setor comercial e formadores de opinião da região.

O momento mais surpreendente da noite foi a entrada triunfal do fundador do CONEBRA, Vitor Cardoso, que chegou ao evento empunhando uma belíssima águia, símbolo de visão estratégica, força e liderança. O gesto marcou não apenas o início de uma nova era para o empreendedorismo brasileiro, mas também reforçou o compromisso do congresso em oferecer um conteúdo visionário e transformador.

Durante o evento, Vitor Cardoso anunciou uma seleção de palestrantes de renome que estarão presentes no CONEBRA. Esses profissionais reconhecidos nacionalmente compartilharão suas experiências e estratégias de sucesso, tornando Anápolis o epicentro do empreendedorismo em junho de 2025.

“Este congresso não é apenas sobre negócios. É sobre transformar ideias em impacto real e criar um legado que inspire a próxima geração de empreendedores. Estamos trazendo os melhores do Brasil para fazer história em Anápolis”, destacou Vitor.

O CONEBRA já é considerado o maior congresso de empreendedorismo do Brasil e promete atrair participantes de todas as regiões, contando com uma programação diversificada e palestras focadas em inovação, liderança, vendas, gestão e muito mais.

Além das palestras, o congresso contará com workshops, painéis interativos e espaços de networking para fomentar parcerias estratégicas e oportunidades de negócio.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de diversas personalidades influentes de Anápolis, reforçando o prestígio do evento. A Associação Comercial e Industrial de Anápolis destacou o impacto positivo do CONEBRA para o desenvolvimento da cidade, que se prepara para receber empreendedores e líderes de todo o país.

Os ingressos e informações adicionais sobre o evento estão disponíveis no site www.conebra.net ou no @conebra.