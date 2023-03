Final de semana promete muito agito para os goianos que não querem ficar em casa

Contando com opções para todos os gostos, o final de semana promete divertir ao máximo os goianos, tirando do tédio todos aqueles que estão em busca de uma programação especial.

Por isso, a dica é anotar as atrações preferidas selecionadas pelo Agenda Portal 6, se preparar e chamar os amigos para curtir.

Sexta-feira (10), Ana Castela, considerada a boiadeira mais famosa do Brasil, vai parar Anápolis com um super show no Parque de Exposições Agropecuárias.

Os portões estão previstos para se abrirem a partir das 21h e os goianos que ainda não adquiriram os ingressos podem adquiri-los por meio do site BaladApp.

Para aqueles que preferem uma boa música sertaneja, a dica é aproveitar a apresentação de Max &Luan, na casa de shows queridinha, Homer Choperia.

Sábado (12), no Teatro São Francisco, o riso vai rolar solto com Tiago Santineli, que apresentará o stand-up “O Pai da Mentira”. Os goianos podem garantir os ingressos através da plataforma Sympla.

Por fim, mas não menos importante, quem prefere curtir o final de semana em Goiânia pode viver fortes emoções com a peça teatral “Ninguém Dirá Que É Tarde Demais”, apresentada pela atriz global Arlete Salles.

Para que todos possam se divertir, as apresentações aconteceram no Teatro Goiânia na sexta-feira (10), no sábado (11) e no domingo (12).

Os ingressos estão entre R$ 25 e R$ 100, sendo possível adquiri-los por meio do site Sympla.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: