Noiva se recusa a atender pedido feito pelo pai e pode ficar sem a presença dele e da mãe no casamento

Durante o planejamento para um casamento um detalhe é crucial e faz toda a diferença: a escolha da data. No entanto, uma noiva se recusou a atendeu o pedido feito pelo pai, tornando a presença dele e da mãe incerta.

A mulher, que não quis se identificar, recorreu ao Reddit para contar a história que posteriormente foi divulgada pelo The Mirror.

“Desde o princípio do planejamento nós tivemos um conflito de interesses com meus pais. Queremos nos casar dia 13 de maio, quase três semanas antes do meu noivo embarcar para um treinamento de 40 dias em seu trabalho. Com isso, não teremos muito tempo juntos depois do casamento”, começa.

Ela prossegue o relato contando o porque dos pais serem contra a data e qual foi o dia sugerido para que a filha pudesse se casar.

“Meus pais, por outro lado, estão exigindo uma mudança de datas para o início de junho, apenas uma semana antes do treinamento do meu noivo começar. Isso é só porque meu pai não tem dias de férias disponíveis antes dessa data”, justifica.

Ela termina contando que uma mudança de data não afetaria apenas o casamento, mas toda a logística pensada pelo casal.

“Precisaríamos mudar não só o casamento, mas também nossa lua de mel. No entanto, meus pais estão magoados por não mudarmos a data”, finalizou.

Os internautas do Reddit saíram em defesa da mulher. “Você é que devem decidir quando vão se casar. Seus pais não estão errados em pedir a mudança, mas estão errados em insistir nela e ficar com raiva quando vocês não obedecem”, disse uma.

“É um final de semana e faltam dois meses para o casamento. Seu pai tem tempo suficiente para pedir uma folga ou trocar de escala com um colega”, comentou outro.