Frango Assado para o Natal: aprenda a receita original para fazer a ceia

Tutorial ressuscita o jeitinho clássico de preparar a ave com direito à marinada caseira e banho de margarina para ficar delicioso

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @kaalmeidaramos)

Finalmente as festas de fim de ano chegaram e a hora de preparar boas receitas para curtir com família e amigos também. É o momento de recorrer ao velho livro de receitas para preparar o clássico frango assado da ceia de Natal.

Assim, muitas pessoas apostam num bom preparo para mandar bem na receita clássica. A marinada é a técnica culinária perfeita para te ajudar nisso. Ela é ensinada de geração a geração.

Dessa forma, fazendo a receita certa de frango assado de Natal com marinada de temperos, você mantém a tradição natalina e ainda come uma ave raiz.

Para mandar bem na receita de frango assado, o perfil no Instagram da @kaalmeidaramos trouxe uma marinada poderosa e encorpada.

Itens que você vai precisar para a receita:

– Processador ou liquidificador;

– Linha ou barbante para amarrar o frango;

– Saco descartável.

Ingredientes necessários:

– 2 laranjas;

– 1 limão;

– Cominho a gosto;

– Açafrão a gosto;

– Lemon pepper a gosto;

– Pimenta do reino a gosto;

– Páprica defumada a gosto;

– Corante a gosto;

– Mostarda a gosto;

– 200g de bacon em cubinhos;

– 1/2 cebola;

– Coentro;

– Sal a gosto;

– 2 colheres de azeite de oliva;

– Manteiga ou margarina.

Modo de preparo

No processador, coloque as laranjas, o limão, o cominho, o açafrão, lemon pepper, páprica defumada, corante, sal, mostarda, coentro, limão, cebola, azeite, o bacon e bate até virar uma mistura bem consistente.

Em seguida, pegue um recipiente, coloque o frango descongelado e agora você vai pegar a marinada que formou e jogar por cima dele. Assim, misture tudo, espalhe bem o tempero com a mão por todas as partes da ave. Se preferir, faça furos na carne usando uma faca.

Em seguida, pegue uma linha ou barbante, amarre as coxas do frango e coloque ele no saquinho plástico, passe também todo o restinho do tempero da marinada que sobrou para dentro do saco plástico.

Coloque o frango em uma forma, cubra com papel alumínio e espere marinar por 24 horas. Retire o frango, passe margarina e leve para assar por 1 hora a 180º.

Por fim, confira o vídeo completo da receita de Natal:

