Avó não aceita o nome que a filha escolheu para o filho e o motivo divide opiniões

A escolha do nome de uma criança é um dos principais momentos pelo qual passam os pais durante a gestação. E por vezes a decisão pode não agradar a todos.

Foi o que aconteceu com uma mulher que recentemente deu a luz. Sem se identificar, ela recorreu ao Reddit para contar a história e a reação da mãe dela.

Por conta do nome, a avó vem se recusando a chamar a criança pelo nome e o motivo é desavenças do passado com parentes.

“Meu filho recebeu o nome de Leon e, na minha opinião, o motivo pelo qual minha mãe se recusa a chamá-lo pelo nome é absurdo. Ao que tudo indica, ela tem um primo chamado Leon que agiu de forma ‘irresponsável e inaceitável’ com a família”, conta.

Para tentar contornar a situação, a mãe da mulher propôs que o nome da criança fosse mudado. Diante da negativa, o clima entre as duas não está dos melhores.

“Eu disse a ela para superar essa situação depois que ela propôs uma alteração no nome do meu filho. Ela agora ficou completamente magoada comigo e acha que precisa e tem direito de opinar sobre o nome do neto”.

O relato da mulher dividiu opiniões. Enquanto alguns a defenderam pela posição firme, outros entenderam o lado da mãe da mulher.

“Sua mãe está fora de controle! Não a deixe escolher o nome do seu filho. É ridículo se recusar a usar o nome dele por ter uma associação negativa com uma pessoa que sequer convive com vocês”, defendeu um.

“Eu entendo os motivos dela estar aborrecida, e pode ser que você nunca soube sobre ele por ele ter feito algo realmente horrível. Este pode ser o motivo pelo qual sua mãe não quer ter nenhuma relação com o nome”, criticou outra.