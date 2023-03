Confira quais shows embalarão o primeiro semestre de 2023 em Goiânia

Contando com atrações de todos os estilos musicais, o primeiro semestre do ano será agitado para os goianos que querem curtir bons shows em Goiânia.

Para agradar à todos, as opções passam pelos ritmos rock, piseiro, pop rock, internacional, pagode e, é claro, o amado sertanejo.

Para começar com chave de ouro, o projeto “Flamboyant in Concert” irá trazer para a capital diversos nomes renomados no cenário brasileiro.

Com a participação de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, a estreia ocorrerá no dia 28 de março. Dia 25 de abril, Samuel Rosa será a atração especial juntamente com Fernanda Takai. Para encerrar, Nando Reis e Arnaldo Antunes prometem uma super apresentação em 30 de maio.

Os shows vão acontecer no piso um do Shopping Center Flamboyant, e os ingressos podem ser adquiridos mediante troca de notas fiscais que somem o valor de R$ 500.

Mudando de estilo, o evento “Mitos do Sertanejo” reunirá o Trio Parada Dura e a dupla Mato Grosso e Mathias em show histórico e cheio de clássicos.

A parceria de sucesso está marcada para acontecer no dia 31 de março, na Arena Multiplace. O valor dos ingressos varia entre R$ 90 e R$ 1.700, podendo ser encontrados no site BaladApp.

O artista Umberto Gessinger, que embalou toda uma geração no comando da banda Engenheiros do Havaí, apresenta seu show solo da turnê do disco “Não Vejo a Hora”, no dia 07 de abril. O evento ocorrerá no Centro de Convenções da PUC, e os ingressos podem ser adquiridos pelo link.

A turnê “Irmãos”, que reúne o grande pagodeiro Alexandre Pires e o ator, cantor e compositor Seu Jorge, chegará à Goiânia, e ocorrerá no dia 15 de abril, na Arena Multiplace. O projeto derivou a união dos dois durante lives na pandemia, e trará clássicos como “Depois do Prazer” e “Mina do Condomínio”. A meia entrada do 4° lote está saindo por R$ 180, e os ingressos estão disponíveis no link.

O festival “Viiixi! Forró e Piseiro”, que fez muito sucesso em 2022, trará nomes como Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Xand Avião. Tem data prevista para 06 de março e ocorrerá no estacionamento do estádio Serra Dourada. Os ingressos estão a partir de R$ 120, e podem ser comprados pelo site no link.

O cantor Alceu Valença, autor do grande sucesso “Anunciação” e um dos grandes nomes da MPB, chega à Goiânia dia 28 de abril para apresentar o espetáculo “Alceu Dispor”, conceito que surgiu após memes do cantor viralizarem nas redes sociais, devido ao trocadilho. O show será no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e os ingressos custam R$ 80 e estão disponíveis no link.

Jorge e Matheus farão um show com gosto de festival, acompanhados de César Menotti e Fabiano, João Bosco e Vinícius, Clayton e Romário e até do Dj Alok, no estádio Serra Dourada. O evento está previsto para 07 de maio, e tem ingressos a partir de R$ 300, disponíveis no link.

A banda de rock The Calling também chega à capital em maio, dia 13, no Centro de Convenções da PUC. A turnê é comemorativa do disco Camino Palmero, de 2001, e os ingressos estão custando a partir de R$ 90. Compre pelo link.

O cantor nordestino Zé Ramalho se apresenta dia 20 de maio, e trará clássicos como “Avohai” e “Beira-Mar” para a Arena Multiplace. Os ingressos estão a partir de R$ 90, disponíveis no link.

Os Titãs se reunirão novamente, em Goiânia no dia 08 de junho, para comemorar os 40 anos da banda. Todos integrantes, mesmo os em carreira solo, se apresentarão na formação original. Os ingressos estão custando a partir de R$ 108, compre pelo link.

O cantor Tiago Iorc volta ao Brasil após uma bem-sucedida turnê pela Europa, no final de 2022, e apresenta o disco Daramô. A apresentação ocorrerá dia 17 de junho, em Goiânia, e o local do evento ainda não foi confirmado. A pré-venda dos ingressos começa dia 07 de março, às 10h pelo site do cantor.

A “Festa da Fantasia” chega com o tema “Hogwarts Edition”, em homenagem ao bruxo mais querido das telas e dos livros, Harry Potter. Após 03 anos parada, o festival retorna à Goiânia e já tem confirmados nomes como Liu e Jord, Dubdogz e Vinícius Cavalcanti. Está marcado para acontecer dia 19 de abril e ainda não tem local confirmado, os ingressos custam a partir de R$ 300, e estão disponíveis no link.