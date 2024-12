Motorista e passageiro de carro da Receita Federal morrem em gravíssimo acidente na BR-060

Um outro passageiro foi encaminhado em estado grave para o Heana

Davi Galvão - 02 de dezembro de 2024

Veículo ficou completamente destruído após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente ocorrido na BR-060, na altura do município de Alexânia, resultou na morte de duas pessoas. A terceira pessoa que estava dentro do mesmo veículo foi encaminhada em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), na tarde desta segunda-feira (02).

A fatalidade se deu na altura do km 29, sentido Brasília – Goiânia, após uma caminhonete da Receita Federal, modelo Tail Blazer, invadir a pista sul e colidir diretamente contra a frente de um caminhão.

O condutor e o passageiro do banco frontal do automóvel vieram a óbito ainda no local. O passageiro que estava no banco de trás resistiu. Já o motorista do caminhão não apresentou ferimentos.

Em imagens feitas no local, é possível ver a extensão dos danos sofridos pela caminhonete, que ficou basicamente encravada no veículo de grande porte.

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, informou que a faixa da esquerda está bloqueada e equipes também estão no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram presentes.

Mais informações a qualquer momento.

Confira a nota da Triunfo na íntegra:

A Triunfo Concebra informa que hoje (02), às 14h17, na BR-060/GO, km 29, sul, ocorreu sinistro com caminhonete que saiu da pista norte, invadiu a pista sul e colidiu frontalmente em caminhão. O condutor do caminhão ficou ileso, já na caminhonete duas vítimas vieram a óbito no local (condutor e passageiro da frente). Um passageiro em estado grave foi encaminhado ao HEANA.

Ocorrência em andamento, neste momento a faixa da esquerda está bloqueada. Atuam neste atendimento, equipes da Concessionária, SAMU e Polícia Rodoviária Federal.