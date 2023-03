Descobrimos quanto custa morar dentro de um transatlântico conhecendo vários países

A pior parte de uma viagem é o momento em que se percebe que ela chegou ao fim. Agora, é necessário voltar para a rotina de casa e deixar para trás as novidades que o mundo oferece. A empresa Storylines percebeu esse sentimento compartilhado e criou a proposta inovadora de juntar o conforto do lar com a aventura de viajar o mundo dentro de um transatlântico. Mas quanto é o custo dessa experiência? O Portal 6 descobriu!

A empresa oferece casas completas e mobiliadas, desde estúdios até coberturas de dois andares, que podem ter até quatro quartos. A casa de um quarto conta com closet, área de cozinha com mesa de jantar, sala de estar e área de descanso, além de uma escrivaninha. Ao todo, são 547 residenciais.

Com uma expectativa de ter cerca de 1000 vizinhos, para morar a bordo do MV Narrative, será necessário desembolsar entre R$ 4,5 milhões a R$ 8 milhões. Os passageiros também precisam pagar uma taxa para cobrir os custos de alimentação, entretenimento e manutenção, no valor de aproximadamente R$ 28 mil por mês para um casal.

Há a opção de compra de multipropriedade, modelo que permite o compartilhamento de uma unidade em até quatro pessoas. Nesse caso, o valor inicial é de R$ 3 milhões para a vida útil da embarcação e R$ 140 mil para taxas trimestrais.

Rotina a bordo

Por esse preço, o navio residencial oferece 20 restaurantes e bares, uma microcervejaria, três piscinas com solários, jardim, biblioteca, 18 decks e ainda uma área para animais de estimação para quem não quer deixar o pet para trás.

Além disso, o navio irá contar com comodidades de uma comunidade terrestre para que a rotina não seja muito alterada, como escola, cinema, pista de corrida e de dança, escritórios, banco, correios, consultório médico, teatro, academia, golfe e uma marina para embarcações particulares.

Vida útil

Diferente de uma casa, que pode durar uma vida toda, um navio possui vida útil. Portanto, a depender da contratação, alguns moradores terão o direito de morar a bordo por 24 anos, enquanto outros possuem os mesmos direitos durante todo o funcionamento do navio.

Vale destacar que, ao longo dos anos, a empresa irá investir parte do valor pago pelos proprietários para pagar a construção de um novo navio que será inaugurado ao fim da vida útil do primeiro MV Narrative.

Com expectativa de ser construído em 2023 e lançado em 2025, o navio possui uma programação de três anos, passando por seis continentes, com uma média de estadia de três a cinco dias em cada destino. Portanto, será possível ver as belezas do mundo sem sentir muita saudade de casa, desde que tenha pelo menos R$ 4,5 milhões para gastar.