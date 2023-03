Flagrante do que aconteceu com celular que ficou muito tempo no bolso viraliza: “novo medo desbloqueado”

Prática bastante comum no dia a dia, andar com o celular por muito tempo no bolso pode trazer alguns transtornos, como o registrado na última quarta-feira (08), por um estudante do Centro Educacional (CED) 15 de Ceilândia, no Distrito Federal (DF).

O flagrante foi divulgado inicialmente pela página “Ceilândia Muita Treta” e mostra o aparelho em cima de um banco e soltando fumaça. A solução encontrada pelos alunos foi de jogar água no smartphone.

A capa de proteção do celular ficou derretida. Apesar do registro assustador, ninguém se feriu. Ao Metrópoles, o especialista na área de tecnologia, Alex Leal, contou que o desfecho poderia ter sido totalmente diferente.

“A fumaça apareceu, pois algum item com solda dentro do aparelho começou a derreter. Nessa situação, havia risco, até mesmo, de o celular explodir, o que poderia ser agravado pelo uso da água”, explicou.

Segundo ele, existem várias causas que podem explicar o superaquecimento. Sendo necessário investigar o aparelho para descobrir o real motivo.

“Quando usamos o celular por um longo período, por exemplo, ou deixamos vários aplicativos abertos, o processador precisa trabalhar mais, para continuar funcionando, o que, consequentemente, gera mais calor”, diz.

As imagens logo tomaram conta da internet e usuários das redes sociais comentaram o ocorrido: “novo medo desbloqueado”, declarou um deles.

Veja o vídeo: